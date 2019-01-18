تدريبات الأخضر تحت الأضواء الإعلامية لـ15 دقيقة غدًا

المواطن - محمد سمعه

سيؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان في دور الستة عشر في بطولة كأس أمم آسيا يوم الاثنين المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن الأخضر سيؤدي تدريباته في تمام السادسة مساء غد السبت على ملعب نادي الشارقة في دولة الإمارات.

وستتاح التغطية الإعلامية لتدريبات المنتخب السعودي خلال أول 15 دقيقة.

وكان الأخضر خسر، أمس الخميس، أمام منتخب قطر بثنائية دون رد، ليحتل المنتخب السعودي، المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط ويواجه منتخب اليابان.

ويسعى المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب اليابان والاستمرار في بطولة كأس أمم آسيا أملًا في الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الآسيوي الرابع في تاريخ الأخضر.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.