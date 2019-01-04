تدريبات الأخضر تحت الأضواء الإعلامية لـ15 دقيقة غدًا

المواطن - محمد سمعه

سيؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، تدريباته غدًا في مدينة دبي الإماراتية؛ استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر أن الأخضر سيؤدي حصصه التدريبية غدًا في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي “ند الشبا”، حيث ستكون التغطية الإعلامية متاحة فقط في أول 15 دقيقة من التدريبات.

وكان المنتخب السعودي اختتم تدريباته بالأمس في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وسافر إلى مدينة دبي في وقت سابق؛ استعدادًا لخوض غمار المنافسة في بطولة كأس أمم آسيا.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

وكان الأخضر سقط في فخ التعادل أمام منتخب كوريا الجنوبية في لقاء ودي أقيم يوم الاثنين الماضي على ملعب نادي بني ياس في مدينة أبو ظبي.