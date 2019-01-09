تدريبات ترفيهية تعد #الفيصلي لمواجهة #النصر

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحضيراته، مساء الأربعاء، لمواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت تدريبات الفيصلي الجماعية بتمارين إحماء وتسخين، تحت إشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان، وتركز المران الذي قاده المدير الفني بريكليس شاموسكا على جوانب فنية خفيفة اتسمت بالطابع الترفيهي، واختتم التدريب بمناورة كروية.

وواصل حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تدريباتهم تحت إشراف المدرب بورديانو دانييل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني بـ33 نقطة.