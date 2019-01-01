تدريب ينتهي بالتوظيف للجنسين بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم على برنامج (النخبة) تدريب ينتهي بالتوظيف للجنسين لحديثي التخرج من خريجي وخريجات الجامعات في العديد من المسارات (المسار الإداري والمالي، والمسار القانوني، والمسار الفني)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسارات التطويرية:

– المسار الإداري والمالي.

– المسار القانوني.

– المسار الفني.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس بمعدل دراسي (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) جيد جداً فأعلى.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 25 سنة.

4- يشترط مناسبة التخصص العلمي للمسارات التطويرية التي يستهدفها البرنامج.

المميزات:

1- يحصل المتدرب أو المتدربة في هذا البرنامج على مكافأة مالية شهرية قدرها 10000 ريال سعودي.

2- تأمين طبي للمتدرب.

3- إجازة مدفوعة الأجر.

4- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية خلال فترة التدريب.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2019/02/18م.

طريقة التقديم:

– لمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا