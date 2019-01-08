تدشين المرحلة الثالثة لتطبيق قرار توطين المهن في الباحة

المواطن - واس

دشّن وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي, أمس الحملة الثالثة لتوطين 12 نشاط, بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق .

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة أن المرحلة الثالثة تتضمن توطين المهن في 5 منافذ بيع، شملت محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، ومحلات الحلويات، والسجاد بكافة أنواعه، للتأكد من تطبيق القرار.

وأكد أن مكاتب العمل في المنطقة مستمرة في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية، مشيراً إلى أن هناك فرقًا ميدانية على مدار ساعات العمل اليومية تهدف لمتابعة تنفيذ القرار، داعياً أصحاب المنشآت إلى التعاون وتحقيق نسبة السعودة.