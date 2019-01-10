تدشين المرحلة الثانية من خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني بـ هيئة عسير

المواطن - عسير

دشن المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، مؤخرًا، المرحلة الثانية من خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني بفرع الهيئة بعسير بحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الميدانية بالرئاسة الشيخ حسين التميمي.

وقام مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير وفضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الميدانية بزيارة ميدانية لهيئة مدينة أبها والمراكز التابعة لها، جرى خلالها عَقْدُ اجتماعٍ برؤساء الهيئات المعنية بخطة تطوير وتعزيز العمل الميداني وتم استعراض نتائج خطة تفعيل المرحلة الأولى من الخطة.

من جهة أخرى قام فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الميدانية بالرئاسة بزيارة تفقدية لهيئة محافظة خميس مشيط، والتقى برئيس الهيئة ومشرفي القطاعات وعدد من الأعضاء.

وقد ألقى فضيلته كلمة نقل من خلالها سلام وتحيات الرئيس العام لأبنائه منسوبي هذا الجهاز، ثم بيّن فيها بالغ الدعم الذي يوليه ولاة أمرنا -أيدهم الله- لهذه الرسالة العظيمة؛ رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم أوضح فضيلته أهمية رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الفرد والمجتمع.

وفي ختام الجولة اطلع فضيلته على الجهود المبذولة من خلال إحصائيات وتقارير المناشط الدورية لهيئة محافظة خميس مشيط.