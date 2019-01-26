تدشين حساب منتدى eMILE على تويتر

المواطن - الرياض

تم قبل قليل على موقع تويتر تدشين حساب منتدى eMILE، والمختص بقطاعات التعدين، والصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية في المملكة.

وخلال ساعتين من تدشين الحساب بلغ المتابعين قرابة الألف من داخل المملكة وخارجها.

وكان المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قد دشن اليوم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بحضور وزير النقل نبيل العامودي والدكتور عابد السعدون رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات.

وكشف الفالح، أن المملكة بصدد الإعلان عن الكثير من البرامج التي تحفز القطاع الخاص الوطني بتأييد من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الفالح أنه تم اليوم التوقيع على عقود بأكثر من 200 مليار ريال، خلال تدشين البرنامج.

ولفت الفالح إلى أن أكثر من 330 مبادرة تعمل تحت مظلة البرنامج، كاشفًا عن أن أكثر من 34 جهة تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية.