تدشين فرع هيئة الصحفيين بالأحساء الشهر المقبل

المواطن - الرياض

توقّع رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، أن يدشّن فرع هيئة الصحفيين بمحافظة الأحساء، خلال شهر فبراير المقبل، معبرًا عن ثقته بأن يقوم الفرع برسالته وتقديم البرامج والفعاليات المتنوعة التي تخدم أهداف الهيئة وتحقق تطلعات الإعلاميين في المحافظة بالشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، وأن يضطلع بمنهجية التكاملية مع الجميع.

جاء ذلك خلال ترؤس “المالك”، يوم أمس الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للهيئة مع إدارة فرع هيئة الصحفيين بالأحساء، في مقر الهيئة بالرياض، بحضور أمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان، ورئيس فرع الهيئة بالأحساء عادل الذكرالله، ونائب الرئيس الأمين العام للفرع بدر بن عبدالله العتيبي.

وخلال كلمته في بداية الاجتماع، رحّب المالك، بافتتاح فرع الهيئة بالأحساء، متطلعًا من خلاله خدمة إعلاميي المحافظة والاضطلاع بمسؤولياته ومهامه في المحافظة، متوقعًا أن يكون التدشين خلال شهر فبراير المقبل.

بدورهما، قدّم رئيس الفرع عادل الذكرالله، ونائبه بدر العتيبي، شكرهما لمجلس إدارة الهيئة، وعلى رأسهم خالد المالك، والأمانة العامة للهيئة؛ على دعمهم لافتتاح الفرع، واعدين بأن تسعى إدارة الفرع لتحقيق أهداف الهيئة.

واستعرض نائب رئيس الفرع والأمين العام بدر العتيبي، البرامج والنشاطات المقترحة للعام 2019، فيما ناقش رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين والأمين العام مع إدارة فرع الأحساء الخطة وسبل تنفيذها.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، قد وافق مؤخرًا، على طلب انضمام ملتقى الإعلام والاتصال بالأحساء؛ ليكون فرعًا لهيئة الصحفيين في محافظة الإحساء.