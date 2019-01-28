تدشين متصفح إنترنت حلال

المواطن - متابعة

أطلقت شركة ماليزية ناشئة متصفح “حلال” يحمل اسم “سلام ويب”، لتستهدف به المستخدمين المسلمين حول العالم.

ويعد “سلام ويب” متصفحًا للهواتف والكمبيوترات، ويقدم خدمات مثل المراسلة وعرض الأخبار، حسب ما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن هاسني زارينا محمد، مديرة شركة “سلام ويب تكنولوجيز” المطورة للمتصفح.

وتأمل زارينا في أن يستقطب متصفحها نسبة 10 في المائة من تعداد المسلمين حول العالم، البالغ 1.8 مليار.

وقالت: “نريد أن نجعل الإنترنت مكانًا أفضل.. نعلم أن الإنترنت يقدم محتوى جيدًا وسيئًا، وهنا يأتي دور متصفحنا الذي يمنح المستخدم أداة تجعله يرى الجانب المفيد فقط”.

ويدعم المتصفح “فلاتر” تصنيف صفحات الويب باعتبارها مناسبة أو غير ملائمة أو حيادية، مع تحذير المستخدمين في حال فتحهم عن طريق الخطأ مثلًا لمواقع مقامرة أو ذات محتوى إباحي.

ومن الخدمات الأخرى التي يوفرها المتصفح، عرض أوقات الصلاة والتذكير بها، ومؤشر لاتجاه القبلة عند الصلاة.