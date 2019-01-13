تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار على المدينة وينبع وبدر حتى منتصف الليل

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقرير لها عن طقس الغد استمرار نشاط الرياح الجنوبية على مناطق وسط وشرق المملكة مثيرة للأتربة والغبار, بينما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط برياح سطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة وعلى حفر الباطن والقيصومة كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها.

كما توقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على منطقتي تبوك والجوف تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ويمتد تأثير الموجة الباردة على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.