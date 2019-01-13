تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار على المدينة وينبع وبدر حتى منتصف الليل

المواطن - المدينة المنورة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى منتصف الليل وتشمل المدينة المنورة – ينبع – العيص – مهد الذهب – الحناكية – الرايس – خيبر – بدر والأجزاء المجاورة لها.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقرير لها عن طقس الغد استمرار نشاط الرياح الجنوبية على مناطق وسط وشرق المملكة مثيرة للأتربة والغبار, بينما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط برياح سطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة وعلى حفر الباطن والقيصومة كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها.
كما توقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على منطقتي تبوك والجوف تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ويمتد تأثير الموجة الباردة على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على منطقتي تبوك والجوف تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ويمتد تأثير الموجة الباردة على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.