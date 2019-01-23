تدني مستوى النظافة يغلق المقاهي في رجال ألمع

المواطن - رجال ألمع

قامت بلدية محافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير بحملة تفتيشية بالتعاون مع شرطة المحافظة على عدد من المقاهي بالمحافظة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية الواجب توافرها في هذه المنشآت.

وتمت مخالفة عدد من المحلات وذلك لانتهاء تراخيصها ولوجود ملاحظات صحية وبيئية عليها، وبسبب تدني مستوى النظافة والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية، بالإضافة لإلقاء القبض على العمالة المخالفة بالتعاون مع الشرطة.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن منسوبي البلدية قاموا بحملة تفتيشية على المقاهي، تمّ خلالها مصادرة الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام والفرش المتهالك وإغلاق العديد من المقاهي بسبب العديد من المخالفات، مضيفاً أن هذه الحملات التفتيشية متواصلة على مدار الساعة للقضاء على أي مخالفة وعدم إعطاء الفرصة للاستهتار بأرواح المواطنين والمقيمين.