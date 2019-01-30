تراجع تحويلات الأجانب في المملكة لـ136 مليار ريال في 2018

المواطن - الرياض

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تراجع تحويلات الأجانب في السعودية خلال عام 2018 إلى 136.432 مليار ريال، بنحو 4%، مقارنة مع 141.6 مليار ريال خلال 2017.

وأوضحت ساما أن تحويلات الأجانب في ديسمبر الماضي تراجعت على أساس سنوي بنسبة 19.4%، إلى 11.31 مليار ريال، حيث كانت 14.041 مليار ريال. في ديسمبر من عام 2017.

وخلال الربع الرابع من عام 2018، بلغت قيمة تحويلات الأجانب 32.93 مليار ريال، مقابل 38.261 مليار ريال، في الربع الرابع من 2017، بتراجع 14%.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، في تصريحات سابقة: إن الحكومة تدرس إعادة النظر في فرض رسوم العمالة الوافدة دون إعلان تفاصيل حول الخطة الحكومية التي تستهدف دعم القطاع الخاص.

كما هوت بنسبة طفيفة تحويلات المواطنين على أساس شهري إلى 4.53 مليار ريال في ديسمبر، مقارنة مع 4.80 مليار ريال في نوفمبر السابق عليه.

وعلى أساس سنوي هوت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنحو 26%، مقارنة مع 6.05 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.

وفي يوليو من العام الماضي، طبقت الحكومة السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهريًّا على كل مرفق، وزادت هذه الرسوم بدءًا من شهر يناير الماضي.

كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يونيو من العام الماضي، كما بدأت المملكة، تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.