ترامب في رسالة تهديد شديدة اللهجة لأوروبا: إما أمريكا أو إيران

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة شديدة اللهجة إلى أوروبا، يحذرها من عواقب الاستمرار في جهود إنشاء قناة بديلة للدفع النقدي لتيسير التعامل التجاري مع إيران وتجنب الوقوع في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضدها بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

وألقى البيت الأبيض الضوء على جهود الأوروبيين في هذا الصدد، قائلاً إنهم إذا حاولوا تجاوز العقوبات الأميركية على إيران، فسيخضعون لغرامات وعقوبات صارمة، مشيرًا إلى أن استمرار بروكسل في تلك الجهود سيؤدي إلى توتر غير مسبوق في حلف شمال الأطلسي.

وقالت متحدثة باسم رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاستعدادات للنظام البديل “في مرحلة متقدمة”.

من جانبه قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة “أسوشيتد برس”، إن الولايات المتحدة ستنفذ عقوباتها بالكامل وتحمل الأفراد والكيانات مسؤولية تقويضها.

يذكر أن استعادة نظام العقوبات جزء من “حملة الضغط القصوى” التي تقوم بها إدارة ترامب على الإيرانيين لإجبارهم على تغيير سياساتهم بشكل جذري حول تطوير الصواريخ الباليستية، ودعم المجموعات الإقليمية المتشددة، وانتهاك حقوق الإنسان.

ولدى الولايات المتحدة العديد من المخاوف بشأن نظام الدفع البديل، وفقًا لأحد مستشاري إدارة ترامب في الخارج، والذي تحدث إلى الوكالة الأميركية شريطة عدم الإفصاح عن هويته.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن نظام الدفع النقدي البديل يمكن أن يصبح ناجحًا بما يكفي للتنافس مع نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم SWIFT.