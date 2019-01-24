ترامب يؤجل خطاب حالة الاتحاد حتى انتهاء الإغلاق الحكومي

ترامب يؤجل خطاب حالة الاتحاد حتى انتهاء الإغلاق الحكومي

2019/01/24
الساعة 10:35 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1770
0
طباعة
المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء إنه سينتظر حتى انتهاء إغلاق الحكومة لإلقاء خطاب حالة الاتحاد من مجلس النواب.

وانتقد ترامب أيضًا زعيمة مجلس النواب نانسي بيلوسي لسحبها دعوة سابقة لإلقاء الخطاب.

وقالت بيلوسي إنها غيرت رأيها بسبب الإغلاق المستمر منذ أكثر من شهر والذي أثر على 800 ألف موظف اتحادي.

وقال الرئيس ترامب على تويتر ”هذه صلاحياتها، سألقي الخطاب عند انتهاء الإغلاق.. لا أبحث عن مكان بديل لإلقاء خطاب حالة الاتحاد لأنه لا يوجد مكان يمكن أن ينافس تاريخ وتراث وأهمية مجلس النواب“.

وكان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير الجاري.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم