ترامب يعنف مراسلة صحفية: من العار طرح هذا السؤال

المواطن - متابعة

استشاط الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضباً من سؤال طرحته مراسلة عما إذا كان عمل لصالح روسيا، بعد التقارير الإعلامية الأخيرة التي تحدثت عن ذلك. فنفى هذا الأمر ورد على المراسلة بالقول: من العار طرحك لهذا السؤال.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” كشفت منذ أيام أن مكتب التحقيقات الفدرالي فتح في عام 2017 تحقيقا ليحدد ما إذا كان الرئيس يعمل لصالح موسكو.

ورداً على سؤال الصحفية، قال ترامب: ” لم أعمل بتاتاً لمصلحة روسيا. وأنت تعلمين ذلك أكثر من أي شخص آخر. ليس ذلك فقط، أعتقد أنه من العار حتى أن تطرحي هذا السؤال. إنها مجرد خرافة كبيرة.”

وأضاف: “الناس الذين فتحوا التحقيق، أعتقد أنهم فعلوا ذلك لأنني أقلت جيمس كومي”، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، واصفاً هؤلاء بـ”أوغاد”.

ودُمج تحقيق الـ”إف بي آي” مع الذي فتحه المدعي روبرت مولر حول شكوك محتملة لتعاون موسكو مع فريق ترامب الانتخابي، وفق الصحيفة الأميركية.

وشمل تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي شقين، الأول متعلق بمكافحة التجسس والآخر جنائي، إثر إقالة ترامب لكومي في مايو 2017، حسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن التحقيق الخاص بمكافحة التجسس بدأ بسبب تنامي المخاوف بشأن سلوك ترامب، بما في ذلك التعليقات التي أدلى بها والتي تشير إلى أنه أقال كومي بسبب التحقيق الخاص بروسيا، الذي يقوده حاليا المحقق الخاص روبرت مولر.

ورفض ترامب تقرير الصحيفة السبت، وقال لشبكة “فوكس نيوز” إنها “أكثر مقالة مهينة كتبت على الإطلاق”.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في لقاء مع محطة “سي بي إس” التلفزيونية تقرير الصحيفة قائلاً: “القول بأن الرئيس ترامب يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي فكرة سخيفة للغاية”.