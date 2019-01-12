ترامب يفضح بصورة وسائل الإعلام الأميركية الكاذبة في ملف جدار المكسيك

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الأكاذيب التي تناولتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة عن الجدار العازل الذي يعتزم الرئيس الأميركي استكماله لحماية بلاده من المهاجرين على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وأكد ترامب خلال إحدى تغريداته، أن “وسائل الإعلام الكاذبة تقول إنه ليس هناك أي أعمال بناء للجدار الحدودي”، نافيًا تلك الأكاذيب التي تعرضها بعض وسائل الإعلام.

وقال ترامب: “تواصل وسائل الإعلام الكاذبة القول بأننا لم نقم ببناء أي جدار جديد. يوجد أدناه قطاع اكتمل بناؤه من الجدار، وهو مصمم لمنع التسلق.. هو عالٍ وقوي وجميل.. أميال أخرى تم تجديدها”.

وعرضت تغريدة ترامب صورة لجزء من الجدار العازل الذي بات موضع خلاف سياسي في الوقت الحالي بين الإدارة الأميركية والكونغرس تحت قيادة الديمقراطيين، والذين يرفضون تمويل بنائه على الرغم من أهميته الكبرى بالنسبة للأمن القومي الأميركي.