ترامب ينجز مهمته.. إيران تخضع وتطلب التفاوض

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران باتت الآن مُحاطة بمجموعة من التحديات الكبيرة على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي قد يدفعها للقبول بشروط واشنطن للتفاوض مجددًا بشأن الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الأميركي إن إيران لا تؤدي بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا أن طهران ترغب في إجراء محادثات مع أمريكا.

وخلال العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وخلال الأشهر القليلة الماضية، فرضت إدارة ترامب سلسلة من العقوبات على إيران، وهو الأمر الذي أدى إلى هزة كبيرة على المستوى الاقتصادي.

وأضاف ترامب أن الاقتصاد الإيراني تضرر بشدة بسبب هذه العقوبات، مشيرًا إلى أنهم “لا يقومون بعمل جيد.. إنهم يريدون التحدث مع الولايات المتحدة”.

وعلى الرغم من تأكيدات ترامب لرغبة إيران في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لم يُفصح الرئيس الأميركي عن أي مؤشرات قد تؤكد إمكانية قبول واشنطن لعرض إيران خلال الوقت الحالي.

وفي سياق آخر، يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السفر في رحلة إلى الشرق الأوسط، تهدف إلى دعم التحالفات التي تشارك فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأساسية على خطط خروج الجيش الأميركي من سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن بومبيو سيغادر غدًا الثلاثاء في رحلة تستمر 8 أيام إلى عمان والقاهرة والمنامة وأبو ظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيرًا مدينة الكويت.

وأوضحت فرانس برس أن مهمة بومبيو ستكون ترسيخ التحالفات العسكرية المعنية بمحاربة الإرهاب في مختلف صوره بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما في الوقت الذي تسعى خلاله إيران للمضي قدمًا في مخططاتها السياسية.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية: “إن النظام الإيراني هو الخطر الحقيقي في المنطقة”.

ومن المقرر أن تشهد زيارة بومبيو للمملكة في محطته قبل الأخيرة برحلة الشرق الأوسط، تأكيد مدى عمق التحالف السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة والسعودية، والتشديد على استمرار الدعم للحكومة الشرعية في اليمن، وبتر أذرع إيران في البلاد.