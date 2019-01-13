ترامب يهاجم نيويورك تايمز وقادة سابقين في FBI

المواطن - متابعة

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقادة سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI“، بعد تقارير أفادت بأن المكتب بصدد إجراء تحقيق في مزاعم عمل ترامب سرًا لصالح روسيا، قائلًا إنه لا “يوجد سبب أو دليل” على ذلك.

وغرد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “علمت الآن بشأن تقرير نيويورك تايمز الفاشلة عن أن قادة FBI السابقين الفاسدين الذين طُرد أغلبهم أو أُجبروا على مغادرة الوكالة، فتحوا تحقيقًا بشأني دون سبب ودون دليل، بعد أن فصلت جيمس كومي الكاذب”.

وأضاف ترامب أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي كان في فوضى عارمة بسبب قيادة كومي الضعيفة.. قراري بفصل كومي كان يومًا عظيمًا لأمريكا”.

وكان ترامب في مايو 2017، قد أقال مدير “FBI” جيمس كومي، الذي كان يقود التحقيق الذي تُجريه الوكالة في التواطؤ المحتمل لحملة ترامب الرئاسية في عام 2016 مع روسيا، بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات.

وقال ترامب، آنذاك، إن الخطوة التي كان لها وقع الصدمة في واشنطن، جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها كومي، أكبر مسؤول لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون.

جاء قرار إقالة كومي، بناء على توصيات من وزير العدل السابق جيف سيشنز؛ حيث أرسل رسالة لترامب تقول “إن كومي لا يستطيع القيادة بشكل فعَّال، وإن البيت الأبيض بحاجة إلى خطوات لإعادة الثقة”.