ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

تواصل الجولة الـ21 من البريميرليج منافساتها، مساء اليوم الأربعاء، وتشهد منافسة قوية على المراكز المتقدمة والابتعاد عن الترتيب المتأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتُقام 6 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21، تجمع بين وست هام يونايتد وبرايتون، بورنموث وواتفورد، تشيلسي وساوثهامبتون، هدرسفيلد تاون وبيرنلي، ولفرهامبتون وكريستال بالاس، وأخيرًا نيوكاسل ومانشستر يونايتد الباحث عن التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليفربول برصيد 54 نقطة، وتنتظره مباراة مهمة غدًا أمام مانشستر سيتي، ويحتل توتنهام المركز الثاني بـ48 نقطة، ويقع السيتيزن في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ثم تشيلسي بـ43 نقطة.

وجاء أرسنال في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 43 نقطة، يليه مانشستر يونايتد بـ35 نقطة، ثم ليستر سيتي برصيد 31 نقطة، وحل فريق ولفرهامبتون ثامنًا بـ29 نقطة، وبفارق نقطة عن واتفورد.

وفي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يقع فريق إيفرتون بـ27 نقطة، بالتساوي مع وست هام يونايتد، ثم بورنموث برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن برايتون، ويحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.

ويحتل نيوكاسل وكارديف سيتي المركزين الـ15 والـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 18 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ساوثهامبتون وبيرنلي، ثم فولهام برصيد 14 نقطة.

ويتذيل فريق هدرسفيلد تاون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 10 نقاط فقط.