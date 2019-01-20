ترتيب الدوري الإنجليزي .. ليفربول في الصدارة.. والسيتيزن ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مطاردة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على هدرسفيلد تاون بثلاثية دون رد في الجولة الـ23.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الـ23، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الصدارة برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، ثم توتنهام هوتسبير برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي برصيد 47 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن آرسنال ومانشستر يونايتد، وحل واتفورد سابعًا برصيد 33 نقطة.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولفرهامبتون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، يليه ليستر سيتي بـ31 نقطة، بالتساوي مع وست هام يونايتد، وبفارق نقطة واحدة عن إيفرتون وبورنموث.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع ساوثهامبتون وبيرنلي، وبفارق نقطة عن نيوكاسل، ثم كارديف سيتي بـ19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام في المركز الـ19 برصيد 14 نقطة، فيما يتذيل هدرسفيلد تاون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.