ترتيب الدوري الإنجليزي .. ليفربول يُغرد بالصدارة.. وتقدم اليونايتد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تألقه في الجولة الـ22 من البريميرليج، وفاز على برايتون بهدف محمد صلاح، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الجولة الـ22 مفاجآت لكبار البريميرليج، حيث خسر أرسنال بهدف دون رد أمام وست هام يونايتد، وفاز مانشستر يونايتد على توتنهام بهدف نظيف، ليتقدم الشياطين الحمر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت جميع مواجهات الجولة الـ22، باستثناء مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون، المُقرر إقامتها، مساء يوم غد الاثنين، ويسعى السيتزن للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقليص الفارق مع ليفربول.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كالتالي؛ ليفربول في الصدارة بـ57 نقطة، يليه مانشستر سيتي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن توتنهام، ثم تشيلسي بـ47 نقطة.

ويحتل أرسنال ومانشستر يونايتد المركزين الخامس والسادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، برصيد 41 نقطة، ثم واتفورد بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي ووست هام يونايتد.

ويقع إيفرتون في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن ولفرهامبتون، ثم بورنموث برصيد 27 نقطة، يليه برايتون بـ26 نقطة، وحل كريستال بالاس في المركز الـ14 بـ22 نقطة.

ويتواجد بيرنلي في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 21 نقطة، ثم ساوثهامبتون وكارديف سيتي بـ19 نقطة، وبفارق نقطة عن نيوكاسل صاحب المركز الـ18، يليه فولهام بـ14 نقطة.

ويتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فريق هدرسفيلد تاون برصيد 11 نقطة فقط.