ترتيب الدوري الإنجليزي .. نيوكاسل يُقدم هدية غالية لرفقاء محمد صلاح

المواطن - محمد سمعة

حافظ نادي ليفربول الإنجليزي على صدارته لـ ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019، بعد خسارة مانشستر سيتي المفاجئة بالأمس من نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة البريميرليج.

وحاول مانشستر سيتي تحقيق الفوز على نيوكاسل من أجل تقليص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطة واحدة في ترتيب الدوري الإنجليزي، ولكن بخسارة مانشستر سيتي ظل الفارق كما هو متوقفًا عند أربع نقاط.

وسيخوض نادي ليفربول مباراة غاية في الأهمية اليوم أمام نادي ليستر سيتي في الجولة الرابعة والعشرين، حيث يسعى رفقاء محمد صلاح للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، للابتعاد بفارق سبع نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي عن نادي مانشستر سيتي.

ويذكر أن المدرب الإسباني رفائيل بينتيز المدير الفني لنادي نيوكاسل ليس المدرب الأول والذي قدم هدية إلى ليفربول للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث سبق للمدرب روي هودجسون مدرب نادي كريستال بالاس تقديم خدمة كبيرة للريدز بالانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل نادي ليفربول حاليًا قبل خوض مباراة ليستر سيتي المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة.

وكان نادي مانشستر يونايتد حقق تعادلًا بشق الأنفس مع نادي بيرنلي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد، حيث يتواجد مان يونايتد في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

أما نادي آرسنال فارتفع رصيده في ترتيب الدوري الإنجليزي إلى 47 نقطة بعد الفوز على نادي كارديف سيتي بالأمس بثنائية مقابل هدف، ليتواجد الآرسنال حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.