ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الرباعي يُحقق هدفه و #الاتحاد يسقط في الاختبار

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون مفاجآت، لتنجح معظم الفرق في تحقيق أهدافها من الجولة والمرور بسلام استعدادًا للجولات المقبلة.

وكانت مباريات الجولة السابعة عشرة انطلقت يوم الأحد الماضي بلقاء الفتح والقادسية، حيث فاز الفتح بهدفين دون رد، ونجح نادي الهلال كذلك في تحقيق فوز كبير وعريض على حساب نادي الفيحاء بخماسية مقابل هدف.

وواصلت الجولة السابعة عشرة مبارياتها الاثنين، حيث فاز الباطن على الفيصلي بثنائية دون رد، كما فاز النصر على أحد برباعية دون رد، بينما تعادل نادي الحزم مع الوحدة بهدف لكل فريق.

وحقق الأهلي الفوز بصعوبة في المباراة الأمتع والأجمل على حساب التعاون برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وكانت الجولة السابعة عشرة اختُتمت الثلاثاء بمواجهتي الرائد والاتفاق والاتحاد والشباب، حيث تمكن الاتفاق من الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تعادل الاتحاد سلبًا مع نادي الشباب.

الرباعي يُحقق هدفه من الجولة:

ونجح الرباعي “الهلال والنصر والشباب والأهلي” في الحفاظ على مراكزهم في المربع الذهبي بعد نهاية 17 جولة، حيث يتواجد نادي الهلال في الصدارة برصيد 40 نقطة، أما النصر فيحتل الوصافة برصيد 37 نقطة.

ويتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، أما النادي الأهلي فيحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

ويذكر أن تعادل نادي الاتحاد جعله لا يزال متواجدًا في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في بطولة الدوري برصيد 10 نقاط.