ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. سعادة وقلق بين الأربعة الكبار

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتائج مختلفة ومشاعر متباينة بين الأربعة الكبار” الأهلي والاتحاد والهلال والنصر” حول حظوظهم في المنافسة على لقب بطولة الدوري.

نتائج مختلفة وردود فعل متباينة

وسقط الهلال ” المتصدر” في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الرائد بهدف لكل فريق ليظل أزرق العاصمة في صدارة الدوري برصيد 37 نقطة.

ومع خسارة الهلال نقطتين أصبح الزعيم مطالبًا بالحفاظ على الصدارة خاصة أن كثرة التعادلات وتراجع النتائج قد تؤدي إلى فقدان صدارته لبطولة الدوري.

أما الجار ” نادي النصر” فواصل نتائجه المخيبة للأمال وسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام النادي الفيصلي بهدفين لكل فريق أول أمس الخميس.

ويعد تعادل النصر مع الفيصلي هو ثاني تعادل للعالمي على التوالي في بطولة الدوري، بعد تعادله في الجولة الخامسة عشرة مع نادي الفتح بدون أهداف.

وفقد النصر الفرصة في تقليص الفارق مع الهلال المتصدر، حيث ظل الفارق كما هو عند ثلاث نقاط حيث يملك العالمي 34 نقطة.

الحظ يبتسم للأهلي والاتحاد

أما النادي الأهلي ونادي الاتحاد فيعد أكثر فريقين سعادة في الجولة السادسة عشرة، حيث عاد كلًا منهما إلى طريق الانتصارات، فتمكن الأهلي من الفوز على أحد بخماسية مدوية سجلهم نجمه دجانيني تافاريس ليصعد الأهلي للمركز الرابع برصيد 27 نقطة.

بينما حقق نادي الاتحاد فوزه الثاني في بطولة الدوري بعد فوزه على القادسية بهدف دون رد.

لايزال نادي الاتحاد في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد تسع نقاط.

ونجح الشباب في مواصلة انتصاراته المميزة بالفوز على نادي الفيحاء برباعية مقابل هدف، ليحافظ الشباب على تواجده في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.