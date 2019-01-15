ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019 .. إثارة متواصلة في أمجد البطولات الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

انتهت اليوم مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في البطولة الآسيوية، ليتم الكشف عن مراكز منتخبات أول مجموعتين من ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مباراتا اليوم انتهتا بفوز المنتخب الأسترالي على المنتخب السوري بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل منتخب فلسطين بدون أهداف مع المنتخب الأردني، حيث احتل منتخب الأردن صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط، بينما جاء منتخب أستراليا وصيفًا برصيد ست نقاط، والمنتخب الفلسطيني ثالثًا برصيد نقطتين ضمن منتخبات المجموعة الثانية من ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019.

ونجح منتخب فلسطين في تجديد آماله، وذلك بالتأهل لدور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته ضمن ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019.

وجاء ترتيب منتخبات المجموعة الأولى ضمن ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019 كالتالي؛ حيث احتل منتخب الإمارات صدارة المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، بينما جاء منتخب تايلاند في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وتواجد منتخب البحرين بالمركز الثالث برصيد أربع نقاط لتصعد المنتخبات الثلاثة إلى دور الستة عشر.

الإثارة تزداد قبل إقامة مباريات الجولة الثالثة:

ويذكر أن منتخب الصين يتصدر ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة ضمن ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019 قبل إقامة الجولة الثالثة برصيد ست نقاط، ويتواجد في المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية، والذي يملك ست نقاط كذلك.

أما منتخب إيران فيتصدر ترتيب المجموعة الرابعة ضمن ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019 برصيد ست نقاط، متفوقًا على جاره منتخب العراق بفارق الأهداف، حيث يحتل منتخب أسود الرافدين المركز الثاني برصيد ست نقاط.

وفي المجموعة الخامسة ضمن ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019، يحتل منتخب قطر صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، والذي يحتل المرتبة الثانية برصيد ست نقاط كذلك.

أما منتخب أوزبكستان فيتصدر المجموعة السادسة في ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019 برصيد ست نقاط، بينما يتواجد منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد ست نقاط قبل إقامة مباريات الجولة الثالثة في البطولة الآسيوية.