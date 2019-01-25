ترقب أكبر طرح بتاريخ بورصة مصر .. فمن تكون الشركة؟

المواطن - القاهرة

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد عمران، أن البورصة المصرية سوف تشهد أكبر طرح في تاريخها خلال العام الجاري، حيث من المقرر طرح إحدى الشركات في القطاع العقاري خلال العام الجاري.

وقال: إنه سيتم طرح الشركة العقارية بقيمة 4 مليارات جنيه، بما يمثل أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية، لكنه لم يفصح عن اسم الشركة ولم يخض في مزيد من التفاصيل، بحسب لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أن البورصة المصرية سوف تشهد خلال العام الجاري عودة لطرح بعض الشركات، بعدما كانت اتخذت قرارًا بإرجاء طرحها بسبب ظروف الأسواق المالية في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي تصريحات خاصة، توقعت مصادر مطلعة أن الشركة المتوقع طرحها أو طرح جزء من أسهمها ستكون واحدة من 3 شركات هي: شركة حسن علام أو مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أو شركة رؤية العقارية، بحسب “العربية”.

وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، أكدت مصادر مطلعة، أن مجموعة “حسن علام” تسعى لطرح ما بين 30 إلى 35% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة وبيع بعض حصص المستثمرين.

وأوضحت المصادر أن قيمة طرح أسهم شركة حسن علام ستكون الأكبر من نوعها في بورصة مصر منذ تعويم الجنيه في 2016، خاصة أنها من أكبر الشركات العاملة في سوق العقارات المصري.