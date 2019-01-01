تركت الهواتف والأجهزة.. سامسونج تستعد للكشف عن جهاز غريب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت تقارير أن شركة سامسونج الكورية تستعد للإعلان عن اختراع جديد عبارة عن زوج من أحذية الركض الذكية، وهو الأمر الذي يشير إلى دخولها في مجالات تكنولوجيا اللياقة البدنية.

وأشار تقرير لموقع “Let’s Go Digital”، إلى أن الشركة الكورية قد حصلت بشكل فعلي على براءة اختراع التصميم للأحذية، مزودة بمستشعر في الخلفية.

وتعرض الصورة زوجًا من الخيارات باستخدام تقنية التعقب، والتي يتم تنشيطها عن طريق سحب شريط خلف الحذاء أعلى الكعب، وهو ما قد يكون له وظائف رياضية بحتة للعديد من العدائين.

وعلى الرغم من غياب الكثير من التفاصيل عن التكنولوجيا، فإن من المحتمل أن توفر المستشعرات الإضافية للعدائين بيانات عن الإيقاع والقدم، بالإضافة إلى مقاييس تقليدية مثل السرعة والمسافة والخطوات وغيرها من المعايير الرئيسية التي تُفيد المتدربين.

ومن المرجح أن يكون الكشف عن الحذاء خلال وقت لاحق من العام الجاري، لا سيما في ظل استعداد الشركة الكورية العملاقة لطرح عدد من الهواتف الذكية في العام الجديد، وعلى رأسها جالاكسي S10.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن من المقرر إصدار شركة سامسونج لهاتفها الذكي الجديد خلال فبراير المقبل، وتحديدًا في محفل عالمي خاص بالهواتف الذكية، ليكون بذلك الجهاز متاحًا بالأسواق العالمية خلال مارس المقبل.