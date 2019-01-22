تركي آل الشيخ لـ ياسر القحطاني: فريق عالمي بمهرجان اعتزالك

المواطن - محمد سمعه

وعد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق باستقطاب فريق عالمي لمهرجان اعتزاله.

وخلال مؤتمر هيئة الترفيه الصحفي قال آل الشيخ: أنا وعدت ياسر القحطاني منذ تواجدي في هيئة الرياضة باستقطاب فريق عالمي كبير في مهرجان اعتزاله، بمشيئة الله سيتحقق هذا الأمر في يوم من الأيام لنجم المملكة العربية السعودية.

ويُعد ياسر القحطاني واحدًا من أساطير كرة القدم في الكرة السعودية، حيث حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية مع نادي الهلال والمنتخب السعودي.

وسبق لياسر القحطاني اللعب في صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال.

#ياسر_القحطاني#هييه_الترفيه

عندما وعد معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بحفل اعتزال للاسطورة #ياسر_القحطاني لم يكن ذلك بصفته رئيساً لهيئة الرياضة، بل كان وعده بصفته #رجل ( اقواله أفعال ) 👍🏼

شكراً يابو ناصر على هذا الوفاء 💙 pic.twitter.com/ywF9CTMCdw — 🇸🇦 سلمان العصيمي (@salmanalosaimi5) January 22, 2019