تركي آل الشيخ يتحدى ملاك المجاهيم : أنا قادم ولكم الاستمتاع والتصفيق

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تحديه لكل ملاك المجاهيم، مشددًا على أنه سيشارك في مهرجان الإبل لانتزاع التفوق والأفضلية، وليس لمجرد المشاركة.

وبحسب تصريحات آل الشيخ إلى صحيفة الرياضية، قال: إنه سيشارك في منافسات المجاهيم وسيدعم منافسات الإبل بقوة، وذلك إيمانًا منه بأهمية رياضة الإبل وتاريخها المؤثر في المجتمع وتأسيسه.

وأكد آل الشيخ أن الإبل ومنافستها تلقى كل اهتمام ودعم القيادة، كما تحظى باهتمام خاص من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ إيمانًا منه بالعناية بالتراث والموروث الشعبي.

وقال تركي آل الشيخ: “أنا قادم لكسر الاحتكار والجوائز في منافسات الإبل، وأعلن التحدي للأمير عبدالله بن خالد وحمد بن لبدان والشيخ محمد بن بطي وهذا التحدي ليس تحديات مالك الشقح سعود السويلم والأمير سلطان بن سعود وبقية الملاك.. منقية آل الشيخ لن تتوقف مسيرتها إلا في القمة، والقمة فقط، ولكم الاستمتاع والتصفيق”.

وكان رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، قد أعلن انضمام تركي آل الشيخ إلى ملاك الإبل في المملكة، ورد عليه آل الشيخ بشطر من قصيدة شهيرة للأمير بدر بن عبدالمحسن: “راحت مغاتير وجتنا مجاهيم”.