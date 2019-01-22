تركي آل الشيخ يستبق مؤتمر الترفيه بتغريدة : جاهزين؟

المواطن - الرياض

قبل أقل من ساعة على المؤتمر الصحفي الذي سيكشف فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، استبق آل الشيخ بتغريدة من كلمة واحدة.

وفي التغريدة التي أشار فيها إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمر باناجه قال آل الشيخ كلمة واحدة ” جاهزين؟” في إشارة إلى التأكد من الجاهزية لعقد المؤتمر.

وسيشهد المؤتمر اليوم الإعلان عن عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

يذكر أن معالي الأستاذ تركي آل الشيخ قد عقد اجتماعات عديدة مع مسؤولين ومستثمرين في قطاع الترفيه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة بهدف وضع استراتيجيات وبرامج للنهوض بقطاع الترفيه، وأعلن عن عدة خطوات فعلية خلال المدى القصير والطويل منها التركيز على الفعاليات والمسرح والسيرك، وفتح المجال لأصحاب الأفكار الابتكارية والمستثمرين.