تركي آل الشيخ يطلق مسابقة بجائزة 5 مليون ريال ويعلن الهدف الأكبر لهيئة الترفيه

المواطن - الرياض

دشن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، شعار الهيئة الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن الإستراتيجية الجديدة للهيئة.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه خلال المؤتمر مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في رمضان والجائزة الأولى 5 مليون ريال، ومسابقة أخرى لأجمل صوت لرفع الأذان والجائزة الأولى بقيمة 2 مليون ريال.

كما أطلق آل الشيخ مسابقة “الفاروق”، وهي للسباحة والرماية وركوب الخيل، معلنًا إطلاق منصة إلكترونية (عيشها) للتذاكر الإلكترونية ومنصة (التذاكر السعودية)، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وأكد تركي آل الشيخ أن الهيئة تهدف إلى أن تكون المملكة ضمن المراكز الـ10 الأولى بالترفيه.

وكشف آل الشيخ عن عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة، منها عروض مسرحية ضخمة ستبدأ هيئة الترفيه في استقطابها بأساليب وأفكار عالمية.