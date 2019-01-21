تركي آل الشيخ يعلن استراتيجية الترفيه المستقبلية.. غدًا

المواطن - عبدالملك آل سميح

يعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مؤتمراً صحفيا غداً الثلاثاء بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء التحرير والإعلاميين والمستثمرين في قطاع الترفيه.

وسيعلن آل الشيخ خلال المؤتمر عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

يذكر أن آل الشيخ قد عقد اجتماعات عديدة مع مسؤولين ومستثمرين في قطاع الترفيه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة بهدف وضع استراتيجيات وبرامج للنهوض بقطاع الترفيه، وأعلن عن عدة خطوات فعلية خلال المدى القصير والطويل منها التركيز على الفعاليات والمسرح والسيرك، وفتح المجال لأصحاب الأفكار الابتكارية والمستثمرين.