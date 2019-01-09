تركي الشبانة يرأس اجتماع وزراء الإعلام العرب في الرياض

المواطن - الرياض

يترأس وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم الأربعاء، اجتماع وزراء الإعلام العرب في العاصمة الرياض.

ويناقش الاجتماع ميثاق الشرف الإعلامي والاستراتيجية الإعلامية العربية، وسبل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة والمستوى الوزاري، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

واختتمت الدورة العادية الـ92 للجنة الدائمة للإعلام العربي، أمس الثلاثاء، أعمالها التي استمرت يومين ضمن فعاليات الاحتفال باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) إنها ستنظم بالتعاون مع وزارة الإعلام في المملكة، فعاليات الدورة العادية الـ 92 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ 10 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في إطار الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي 2018-2019، وسيرأس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية في هذه الفعاليات رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير الدكتور بدر الدين علالي.