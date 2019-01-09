تركي الشبانة يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى

المواطن - واس

التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة مساء أمس الثلاثاء وفد لجنة الصداقة الثانية في مجلس الشورى برئاسة الدكتور غازي بن زقر.

وضم الوفد كلا من نورة الشعبان، واللواء مهندس محسن شيعاني، والدكتور حسين المالكي، والأستاذ فهد الشمراني مدير إدارة اللجان البرلمانية في مجلس الشورى، والدكتور إبراهيم النحاس.

وتناول اللقاء أهمية استمرار التنسيق الإعلامي المشترك بين وزارة الإعلام ومجلس الشورى وتطويره لمواجهة التحديات، وإبراز الصورة الحقيقية للمملكة داخليًا وخارجيًا.



وزار الوفد عقب اللقاء؛ مركزي التواصل الحكومي والدولي التابعين لوزارة الإعلام، واطلع على أقسامهما، واستمع إلى شرح واف عن المهام والخدمات التي ينهضان بها، وأهمها تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتوحيد الرسالة الإعلامية، وتقديم الدعم والمساندة للوزارات والأجهزة المختلفة من خلال التخطيط وإدارة الحملات وتقديم الاستشارات.

كما تعرف الوفد على أهم المبادرات والبرامج التي يقدمها المركزان، والإنجازات التي حققاها خلال عام من إنشائهما.