تركي الفيصل عن الانسحاب الأمريكي من سوريا: المجتمع الدولي مذنب

المواطن - الرياض

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا سيكون له أثر سلبي، وسيعزز الوجود الروسي والإيراني وحكم بشار الأسد”.

وقال الفيصل في تصريحات نقلتها شبكة “بي بي سي” البريطانية “إن المجتمع الدولي مذنب لإهماله الشعب السوري، وإن الانسحاب الأمريكي سيزيد الأمور سوءا”.

وأضاف الفيصل: “ستؤدي الخطوة الأمريكية إلى زيادة الوضع تعقيدًا بدلاً من علاجه، وستؤدي إلى تعزيز الوجود الإيراني والروسي وحكم بشار الأسد”، مشيرًا إلى أن رحيل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في ديسمبر الماضي، سيزيد الوضع تعقيدا على الأغلب.

وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: “واضح أنه اختلف مع الإدارة الأمريكية بخصوص الانسحاب من سوريا، مع أن البقاء كان سيكون أكثر إيجابية”.