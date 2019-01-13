تركي بن طلال يعطي اللقاح الفموي لأول طفلة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

المواطن - عسير

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، حيث أعطى اللقاح الفموي لأول طفلة في الحملة؛ إيذانًا بانطلاقها في جميع المراكز الصحية بمنطقة عسير.

وفور وصول أمير عسير مركز صحي المنهل اطلع على المقاطع العلمية التوعوية التي تم إعدادها لتوعية المجتمع وحث أولياء الأمور على تحصين أطفالهم ضد شلل الأطفال، وذلك من خلال عرضها عبر الشاشات التلفزيونية الرئيسية بالمراكز الصحية، وكذلك بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالنيابة الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري، أن الجرعة الأولى تبدأ من هذا اليوم الأحد وتستمر لمدة 5 أيام، فيما تنطلق الجرعة الثانية يوم الأحد 12/ 6/ 1440هـ الموافق 17/ 2/ 2019م، وتستمر كذلك لمدة 5 أيام.

ودعا الأسمري جميع أولياء الأمور لتطعيم أطفالهم، مؤكدًا أنه لا علاقة للتطعيمات السابقة والمجدولة بهذه الحملة.

الجدير بالذكر أن عدد المستهدفين من الحملة بمنطقة عسير أكثر من 100 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة ينفذها قرابة 494 كادرًا في الفريق الثابت بكل مركز صحي وحوالي 550 كادرًا في الفرق المتحركة الميدانية، بمشاركة فرق إشرافية في كل قطاع تقوم بالتنسيق والإشراف المستمر ومتابعة أعمال الفرق المختلفة بالمراكز.