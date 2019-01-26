تساؤلات حول نظامية مشاركة سوداني وعراقي مع منتخب قطر

المواطن - طارق سعد

تساءل الصحفي سكوت ماكلنتاير، المتخصص في الكرة الآسيوية، عن نظامية مشاركة لاعبي منتخب قطر؛ المعز علي (سوداني) – بسام الراوي (العراق)؛ في كأس أُمم آسيا الحالية التي تُقام في الإمارات.

ونشرت قنوات Fox sports العالمية تقريراً حول ما أثارته الصحافة المكلفة بتغطية كأس آسيا عن وجود خرق لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أحقية تمثيل اللاعبين المعز علي وبسام الراوي لمنتخب قطر.

وذكر الصحفي ماكلنتاير أنه تقدم بتساؤلاته للمسؤولين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن جواز مشاركة المعز علي وبسام الراوي مع منتخب قطر، خاصة أنهما لم يولدا في قطر ولم يُتما أيضاً شرط الإقامة لمدة 5 سنوات بحسب ماكلنتاير نفسه عبر حسابه في “تويتر”.

يُذكر أن فيفا يمنح حق تمثيل لاعبين لمنتخب لا يحملون جنسيته بتوفر أحد الشروط التالية، الولادة في البلد نفسه أو الإقامة لخمس سنوات أو ولادة أحد الأبوين والجدين في البلد المراد تمثيله بحسب مادة الحصول على جنسية جديدة من لائحة فيفا.