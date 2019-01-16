تشيلسي يخطط للتعاقد مع هدف برشلونة

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري في التعاقد مع اللاعب الفرنسي أدريين رابيو لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي برشلونة الإسباني، أبدى اهتمامه بالفترة الماضية حول التعاقد مع اللاعب رابيو والذي رفض مؤخرًا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان للرحيل إلى برشلونة.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع اللاعب رابيو ليكون بديلا للاعب الإسباني سيسك فابريجاس والذي انضم في شهر يناير الجاري إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي.

ويذكر أن نادي تشيلسي مهتم كذلك بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي ميلان الإيطالي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان هيجواين انضم إلى صفوف ميلان في صيف 2018 على سبيل الإعارة من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، كما شارك هيجواين كذلك مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.