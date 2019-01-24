تصرف إنساني .. مدرب يتبرع بكليته لأحد لاعبيه .. ورئيس هيئة الرياضة: موقفك نبيل وغير مستغرب

المواطن - محمد سمعه

أشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بموقف المدرب فهد الغربي المدير الفني لنادي شباب جبة بعد تبرعه بكليته لأحد لاعبي فريقه في الفترة الأخيرة.

وغرّد عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ما قام به مدرب فريق شباب جبة الكابتن فهد الغربي بتبرعه بكليته لأحد لاعبي فريقه هو موقف إنساني ونبيل.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة: أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، شكرًا لك أخي فهد الغربي على هذا الموقف الإنساني الذي لا يُستغرب منك.

وكان المدرب فهد الغربي أقدم على التبرع بكليته في أحد المستشفيات لإنقاذ أحد لاعبيه بعد تعرض إحدى كليتيه لمرض شديد.

ولاقى تصرف المدرب فهد الغربي ردود أفعال إيجابية من قِبل الجماهير السعودية، بجانب إشادة رئيس هيئة الرياضة، بسبب إقدامه على إنقاذ حياة إنسان.