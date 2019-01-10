تضارب بوابة الإسكان يثير العجب.. ضاع الاستحقاق في ساعات!

المواطن - الرياض

شكا مواطنون من أنهم كانوا مستحقين للدعم من وزارة الإسكان بحسب الرسالة التي كانت تظهر في حسابهم ببوابة الوزارة ولكن عند دخولهم إلى الحساب ثانية مساء أمس الأربعاء أصبحوا “غير مستحقين”!

ورأوا أن هناك تضارباً يحدث على بوابة الإسكان، علمًا أن بعضهم تم قبول الاعتراض الخاص بهم بصورة نهائية وكانوا ينتظرون الحصول على منتجات الوزارة التي تأخرت كثيرًا.

وأكدوا أن ما يحدث يثير العجب لأن الاستحقاق ضاع في ساعات فقط، ولا يوجد سبب واضح لتحولهم إلى غير مستحقين!

وفي المقابل، ردت وزارة الإسكان على الشكوى بالتأكيد على أن العمل لا يزال قائمًا لتحديث بيانات الموقع وبيانات المستفيدين، مشددةً على أن فور الانتهاء من ذلك سيتم تحديث حالة الاستحقاق لدى المواطنين الشاكين تلقائيًا.

في سياق متصل، أعادت الإسكان التعريف ببرنامج سكني وقالت إنه مقدم من قبلها وأطلق في عام 2017م وتم خلاله تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة بمنتجات كما خصص في العام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة، وهدفه هو تذليل سبل الحصول على المسكن الأول وتأمين المسكن الملائم.