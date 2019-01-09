تطعيم 67.285 طفلًا في ثالث أيام الحملة ضد شلل الأطفال

تطعيم 67.285 طفلًا في ثالث أيام الحملة ضد شلل الأطفال

2019/01/09
الساعة 10:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال “الجرعة الأولى” في اليوم الثالث من انطلاقتها, 67.285 طفلاً, يمثلون نسبة 28.16% وبذلك يصبح إجمالي عدد الأطفال المطعمين خلال الثلاثة أيام 179.250 بنسبة 75.01% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلاً.
ودعا مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي, المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة, التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين به ليتم تطعيم أطفالهم.



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