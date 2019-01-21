تعثر تقاطع طريقي المطار والملك عبدالله يعيق المشاريع في عسير

تعثر تقاطع طريقي المطار والملك عبدالله يعيق المشاريع في عسير

2019/01/21
الساعة 7:35 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن الأحمري - أبها 

يتساءل كثير من الناس من مرتادي طريق الملك عبدالله عن مصير تقاطع الطريق مع طريق المطار وصولاً إلى الطريق المؤدي لقرى آل يزيد والفرعاء، لا سيما وأن هذا التقاطع هو نقطة وصل مهمة للكثير من المشاريع التنموية والعسكرية والسياحية والتعليمية في منطقة عسير.
وبالرغم من أن هذا الطريق يؤدي إلى مطار أبها الدولي وهو نقطة عبور للمعدات العسكرية بين عسير وجازان ويؤدي إلى مناطق سياحية ريادية في عسير منها  منتزه الأمير سلطان والفرعاء ودلغان ويعتبر الطريق الرئيسي الموصل إلى مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء ومجمع كليات البنات إلا أنه يواجه العديد من العثرات والعقبات.
ومن عوائق عجلة التنمية في المنطقة أن يكون هذا المشروع بهذه الأهمية ويكون من ضمن المشاريع المتعثرة التي قارب عمرها خمس سنوات ولم يكن هنالك تطور ملحوظ فيها.
وعبر المواطنون عن أملهم في أن يهتم فرع وزارة النقل في منطقة عسير بالانتهاء من هذا المشروع، حيث إنه يخضع لنطاق إشرافهم .

 



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