تعثر مشروع نادي تهامي جازان منذ 4 سنوات وهيئة الرياضة: أنذرنا المقاول

المواطن- خالد الأحمد- جازان

لا يزال مشروع نادي التهامي بمدينة جازان، متعثرا للعام الرابع، بعد تأخر المقاول عن موعد تسليمه وإنجازه.

وبحسب لائحة المشروع كان من المقرر تسليم النادي منتصف شهر جمادى الأولى عام 1436هـ، بعد البدء بالعمل في المشروع قبل ثمانية أعوام وتحديداً في تاريخ 17 ذي القعدة بعام 1432هـ،

وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع ما يقارب الـ60%، وبلغت تكلفته أكثر من 78 مليون ريال، ويشمل العديد من المرافق التي تضم ملعبًا رئيسيًا وملعبًا رديفًا وملعبًا مستقلًا لألعاب القوى، وملاعب أخرى متعددة وصالة مغلقة وقاعة للألعاب المختلفة، ومقرًّا للمكاتب الإدارية ومسجدًا، بالإضافة إلى مواقف سيارات ومرافق خدمية أخرى.



واشتكى عدد من أهالي مدينة جازان، من تَعثّر إنجار مشروع نادي التهامي الواقع بحي السويس في مدينة جازان، الذي يحتاج لأكثر من عام لإنجازه وتسليمه، الأمر الذي يعد أحد مسببات إعاقة تطور الرياضة بالمنطقة؛ حيث تشهد أغلب أندية المنطقة الغياب شبه التام للألعاب الرياضية وتنافسها مع باقي أندية المملكة.

وأضاف المواطنون أن غياب المنشآت الرياضية، وضعف الدعم المادي من قِبَل الهيئة العامة للرياضة لأندية المنطقة بعد أن كان ذلك الدعم مرتفعاً في عام 1419هـ؛ حيث أصبح الدعم ضعيفاً منذ عقد ونصف من الزمن.

وناشد أهالي المنطقة مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، بالوقوف على مشروع نادي التهامي الذي تعثر وتأخر إنجازه لأكثر من أربعة أعوام، ويحتاج لأكثر من عام لإكماله وتسليمه، وهو الحلم الذي ينتظره أبناء جازان منذ سنوات، بالإضافة لمطالبتهم برفع الدعم المادي لأندية المنطقة، وإيجاد حلول جذرية لانتشال أندية المنطقة من إعاقتها لسنوات طويلة.



من جهته أوضح المدير العام لفرع هيئة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم بن يحيى الرياني، ردا على استفسارات “المواطن”، أن نسبة الإنجاز في مشروع نادي التهامي بلغت 60%، وسبب تأخير إنجازه وتسليمه يعود لمقاول المشروع، حيث تم إنذاره وطبقت عليه غرامة التأخير.

وأضاف، أن مكتب فرع هيئة الرياضة بجازان يقدم لنادي التهامي ولكافة أندية المنطقة تسهيلات كبيرة، حيث يتاح إقامة جميع تمارين نادي التهامي في مختلف الألعاب على ملاعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

وحث الرياني رجال الأعمال بالمنطقة على دعم نادي التهامي وكافة أندية المنطقة، مشيرا إلى أنه تم رفع للهيئة بطلب الموافقة على إقامة ندوة لمناقشة وضع الرياضة بالمنطقة وسبل تطويرها، وفي انتظار رد الهيئة.