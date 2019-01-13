تعديل الدرجات الوظيفية وإضافة العلاوة السنوية في نظام فارس

المواطن - الرياض

أدرج نظام فارس، مساء اليوم الأحد، الدرجات الوظيفية كما أضاف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في بعض إدارات وزارة التعليم.

ويواصل نظام فارس الخدمة الذاتية تقديم العديد من الخدمات للمعلمين، من بينها خدمة تقديم الإجازات، لكن يحدث اختلاف في رصيد الإجازات الفعلية عما هو مسجل في النظام.

والمعروف أن نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آليًّا.

ويتيح نظام فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات منها طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة​​، ​طلبات البدلات، ​طلب قطع إجازة، ​طلب تمديد إجازة، ​طلب تعديل مدة إجازة، ​طلب إلغاء إجازة، ​طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد.

كما يتيح نظام فارس العديد من الاستعلامات منها ​كشف الراتب، ​البيانات الأساسية للموظف، ​بيان السجل التاريخي للموظف، ​بيان خارج الدوام، ​​بيان الانتدابات وغيرها.

يذكر أنه في يوليو الماضي وقعت وزارة التعليم مع وزارة الخدمة المدنية اتفاقية لتبادل المعلومات من خلال ربط مشروع فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية.

وتتمثل أهمية هذه الاتفاقية في رفع جودة بيانات الوظائف والموظفين، بأساليب تقنية حديثة يعتمد عليها من ناحية الربط الإلكتروني بين الجهتين، بما ينعكس إيجابًا على المؤشرات وعلى صناع القرار في اتخاذ قراراتهم الصحيحة وفي الوقت المناسب.

ونصت الاتفاقية بين الوزارتين على ربط مشروع نظام فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية وتبادل المعلومات المتوفرة لديهما، والخاصة بتقديم خدمات إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق والاستعلام وتكامل المعلومات بين الأنظمة وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف.