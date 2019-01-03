تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي، اليوم الخميس، وفيما يلي تقدم “المواطن” لقرائها أسعار العملات مقابل العملية المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7766 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.0787 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.6992 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.6239 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9522 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 320.7149 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار اردني = 5.2866 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3613 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.0735 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.6969 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3708 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3909 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5579 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2802 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0064 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 155.4993 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7453 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9706 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.2673 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7891 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7354 ريال يمني