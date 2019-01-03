تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي، اليوم الخميس، وفيما يلي تقدم “المواطن” لقرائها أسعار العملات مقابل العملية المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7766 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0787 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6992 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.6239 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9522 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 320.7149 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار اردني = 5.2866 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3613 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.0735 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.6969 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3708 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3909 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5579 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2802 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0064 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 155.4993 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7453 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9706 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.2673 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7891 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7354 ريال يمني