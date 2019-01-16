تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء مقابل الريال السعودي، وتقدم “المواطن” لقرائها أسعار العملات مقابل العملة المحلية.

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7750 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0786 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.7193 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5877 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9478 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.7293 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2858 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3815 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.8367 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7069 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3694 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3934 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5419 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3022 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.5110 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7450 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.2671 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7892 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7327 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4565 فرنك جيبوتي