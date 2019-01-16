تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء مقابل الريال السعودي، وتقدم “المواطن” لقرائها أسعار العملات مقابل العملة المحلية.
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7750 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.0786 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.7193 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.5877 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9478 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.7293 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2858 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3815 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.8367 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7069 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3694 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3934 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5419 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3022 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.5110 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7450 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.2671 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7892 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7327 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4565 فرنك جيبوتي