تعرف على أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء، وفيما يلي تقدم “المواطن” إلى قرائها أسعار العملات مقابل العملة المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2092 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7791 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9792 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0791 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6493 جنيه سوداني

دينار جزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.4972 دينار جزائري

دينار بحريني

1 دينار بحريني = 9.9503 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.3499 دينار عراقي

دينار أردني

1 دينار اردني = 5.2864 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني

دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.3768 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.0633 ليرة لبنانية

دينار ليبي

1 دينار ليبي = 2.7011 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3702 دينار ليبي

درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.3952 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5307 درهم مغربي

ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2822 ليرة سورية

شلن صومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.3470 شلن صومالي

ريال عماني

1 ريال عماني = 9.7420 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

ريال قطري

1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9706 ريال قطري

دينار تونسي

1 دينار تونسي = 1.2679 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7887 دينار تونسي

ريال يمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7380 ريال يمني