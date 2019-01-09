تعرف على أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء، وفيما يلي تقدم “المواطن” إلى قرائها أسعار العملات مقابل العملة المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2092 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7791 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9792 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.0791 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.6493 جنيه سوداني
دينار جزائري
1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.4972 دينار جزائري
دينار بحريني
1 دينار بحريني = 9.9503 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.3499 دينار عراقي
دينار أردني
1 دينار اردني = 5.2864 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني
دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.3768 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي
ليرة لبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.0633 ليرة لبنانية
دينار ليبي
1 دينار ليبي = 2.7011 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3702 دينار ليبي
درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.3952 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5307 درهم مغربي
ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2822 ليرة سورية
شلن صومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.3470 شلن صومالي
ريال عماني
1 ريال عماني = 9.7420 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
ريال قطري
1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9706 ريال قطري
دينار تونسي
1 دينار تونسي = 1.2679 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7887 دينار تونسي
ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7380 ريال يمني