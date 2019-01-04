تعرف على أفضل 3 بدائل مجانية لأدوبي فوتوشوب

المواطن - متابعة

تتيح باقة برمجيات أدوبي العديد من الإمكانات المتميزة للتعامل مع الصور ومعالجة تصميمات الجرافيكس، وأحد الأسباب الرئيسية لمبيعاتها هي أنها واحدة من أهم البرامج في فئتها بالنسبة للمحترفين، إلا أن المشكلة التي تواجه البعض هي تكلفة الاشتراك الشهري العالية.

ويمكن للهواة الراغبين في استخدام مثل هذه النوع من البرامج الاعتماد على برامج أخرى، دون تحمل عبء اشتراكات شهرية كما يلي:

ـ برنامج GIMP لمعالجة الصور

برنامج GIMP لمعالجة الصور واحد من أكثر المصادر المفتوحة ذات الجودة الاحترافية مما يعني أنه يمكن استخدامه بصورة جيدة بما يكفي في السياق الاحترافي.

ـ برنامج Paint.NET

إذا سئمت من استخدام برنامج فوتشوب، فبرنامج بينت بديل ممتاز. بصورة أساسية إن كنت تحب برنامج الرسام في مايكروسوفت لكن ترغب في أن يكون أكثرة قوة، فالأفضل الاستعانة بهذا البرنامج. البرنامج يعمل فقط على نظام تشغيل ويندوز. وإذا كنت تعمل على نظام تشغيل مختلف فيمكنك تحميل Pinta وهو أيضا برنامج ذو مصدر مفتوح تم تعديله بعد باينت.نت.

ـ برنامج Pixler

أصدرت أوتوديسك Autodesk محرر الصور السحابي الرائع بيكسلر الذي يمتلك الكثير من الخصائص المفيدة ويمكن الاعتماد عليه. وأفضل شيء في البرنامج هو إمكانية الدخول إليه من خلال المتصفح أو يمكنك تحميله على جهاز الحاسب الآلي الخاص بك أو تستخدمه كتطبيق على الهاتف المحمول.