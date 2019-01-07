تعرف على أماكن تسجيل الصقارين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

المواطن - واس

أعلن نادي الصقور السعودي عن تخصيص 4 مواقع لتسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في المسابقات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وذلك في مدن جدة، وتبوك، وحفرالباطن، وعرعر، بالإضافة لموقع التسجيل الرئيسي المقام حاليا في الرياض بفندق كورت ماريوت السفارات.

وأوضح نادي الصقور بأن موعد التسجيل في جدة سيكون يومي 8و9 يناير بفندق “الدار البيضاء” بحي النعيم ، وفي تبوك يومي 11 و12 يناير بفندق “هيلتون جاردن”، وفي مدينة عرعر لثلاثة أيام من 14 حتى 16 يناير بفندق “بستان كراون1″، وفي حفر الباطن يومي 18 و19 يناير بفندق “كونكورد بلازا.

ولفت النادي الانتباه إلى أن التسجيل متاح للجميع في مسابقتي “المزاين”، والملواح (الدعو) لمسافة 400 متر. على أن تكون فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في مسابقة “الملواح”، هي: (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة).

أما مسابقة “المزاين”، فتخصص للصقور التي يبلغ عرضها 16.5سم فما فوق، من فئات: الحر، والجير بيور.

وأشار بيان النادي إلى أن أعداد الصقور المتاح لها المشاركة في المسابقات محدودة، وأحقية المشاركة لمن يستكمل إجراءات التسجيل الرسمية وتركيب الحلقات الالكتروني أولاً.

وأفاد نادي الصقور السعودي أنه بإمكان الصقارين الراغبين بالتسجيل في المسابقات الاطلاع على الشروط والأحكام بزيارة الموقع الإلكتروني للنادي. http://saudifalconsclub.org.sa

ويقيم نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى، خلال الفترة من 19 لـ28 جمادى الأولى 1440هـ، الموافق 25 يناير وحتى 3 فبراير 2019، في “مَلهَم” شمال الرياض.