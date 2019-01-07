تعرف على إجراءات قائد المدرسة ومدير الإدارة في تحديث بيانات حركة النقل

بالتزامن مع فتح باب تحديث البيانات في حركة النقل الداخلي والخارجي لهذا العام نشرت وزارة التعليم الإجراءات التي يتوجب على كل من قائد المدرسة ومدير الإدارة القيام بها .

وكانت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين بدأت أمس عملية تحديث البيانات استعداداً لاستكمال إجراءات حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي لهذا العام.

مهام وإجراءات قائد المدرسة في تحديث البيانات والنقل

مهام وإجراءات مدير الإدارة – القسم – مكتب التعليم في تحديث البيانات والنقل

إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة

يذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.

كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتباراً من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.

وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.

موعد إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

ووفقاً للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية سيتاح بدءاً من اليوم 30 ربيع الآخر فيما ستفتح وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءاً من 21 جمادى الأولى المقبل.

وطبقًا للجدول الزمني المعلن سلفا من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.